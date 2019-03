Gambroudes gibt CEO-Position bei Bergs Timber UK ab

Alex Gambroudes gibt zum 31. März seine Position als CEO von Bergs Timber UK ab. Jonny Andersson, derzeit Softwood Director bei Bergs Timber UK, wird das Unternehmen bis zur Ernennung eines Nachfolgers für Gambroudes interimsweise als CEO leiten. Gambroudes steht bis Ende April zur Begleitung der Übergabe zur Verfügung.



Gambroudes war zum 1. Juni 2015 von der britischen Kronospan Ltd. zu dem Großhandelsunternehmen Continental Wood gewechselt und zum Group Managing Director ernannt worden. Continental Wood wurde zum 1. Januar 2019 im Zuge der Integration der übergeordneten Norvik Timber Industry (NTI) in die schwedische Bergs Timber AB in Bergs Timber UK umbenannt.



Neben Continental Wood hat Bergs Timber im April 2018 drei ebenfalls zu NTI gehörende Produktionsstandorte in Estland und Lettland von dem isländischen Holz- und Handelskonzern Norvik übernommen.