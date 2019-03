Eustafor hat Neft als neuen Präsidenten gewählt

Auf der am 19. März in Brüssel durchgeführten Hauptversammlung ist Reinhard Neft, Vorstand der Bayerischen Staatsforsten (BaySF) als Präsident der European State Forest Association (Eustafor) gewählt worden. Er folgt auf Per-Olof Wedin, CEO von Sveaskog und war bislang Vizepräsident der 2006 gegründeten Vereinigung staatlicher Forstverwaltungen. Wedin, der sich nicht mehr zur Wahl gestellt hat, bleibt aber Mitglied des Eustafor-Exekutivkomitees. Neben Wedin wurden Vertreter von Metsähallitus (Finnland), Lesy Ceské Republiky (Tschechien), Office National des Forêts (Frankreich), Coillte (Irland), Lasy Panstwowe (Polen), ROMSILVA (Rumänien) und Riigimetsa Majandamise Keskus (Estland) in das Exekutivkomitee für zwei Jahre gewählt.