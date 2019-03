Danhaus tritt Bundesverband Deutscher Fertigbau bei

Der Fertgihaushersteller Danhaus wird zum 1. April dem Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) als ordentliches Mitglied beitreten. Die Zahl der ordentlichen Mitglieder innerhalb des BDF steigt damit auf insgesamt 49.



Danhaus mit Sitz in Flensburg-Handewitt produziert seine Fertighäuser in einem 1998 neu errichteten Produktionswerk in Esbjerg/Dänemark. Laut dem letzten im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Geschäftsbericht erwirtschaftet Danhaus 2017 einen Umsatz von 26,9 Mio € und ein EBIT in Höhe von rund 153.000 €.