Conifex will Holzhändler Lignum wieder verkaufen

Das kanadische Forst- und Sägewerksunternehmen Conifex Timber will das im Februar 2014 übernommene Holzhandelsunternehmen Lignum Forest Products wieder verkaufen. Käufer soll die Canwel Building Material Group sein. Das Closing wird am 1. April nach Abschluss noch laufender wettbewerbsrechtlicher Prüfungen erwartet. Der Unternehmenswert wird mit 11,5 Mio US$ angegeben. Davon werden ohne Berücksichtigung von möglichen, mit dem Closing vorzunehmenden Anpassungen rund 10,5 Mio US$ auf das Working Capital entfallen.