Bayern: Runder Tisch zu Borkenkäfer-Management

Am kommenden Freitag werden auf Einladung des bayerischen Landwirtschaftsministeriums Vertreter der Forstwirtschaft über zusätzliche Möglichkeiten beim Borkenkäfer-Management beraten. In drei Arbeitskreisen sollen neue Lösungsvorschläge für die Suche und Dokumentation, die Aufarbeitung und Entrindung sowie die Logistik und Lagerung der von Borkenkäfer befallenen Fichten gemacht werden.



Darüber hinaus wird am Freitag auch das im Juni 2018 vom Ministerium vorgelegte 10-Punkte-Maßnahmenpaket zur Borkenkäferbekämpfung evaluiert. Dabei waren seit Sommer Fördermittel für die Entrindung und Zwischenlagerung bereitgestellt worden. Die Entrindung der Stämme sowie die Zwischenlagerung außerhalb des Waldes konnten sich Waldbesitzer mit jeweils 4 €/fm fördern lassen. Die Fördermöglichkeiten für die Anlage von Holzlagerplätzen sollte stärker beworben werden, forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse eine höhere Förderpauschale für Waldbewirtschaftungsverträge erhalten, die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ÄELF) besser personell und finanzielle ausgestattet werden, die Öffentlichkeitsarbeitung und Fortbildung intensiviert sowie das Borkenkäfer-Monitoring der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) angepasst werden. Weitere Punkte des Maßnahmenpaketes waren die Einrichtung runder Tische mit Vertretern der Bayerischen Staatsforsten (BaySF), der forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse und des Großprivatwaldes, um Maschinen- und Forstunternehmereinsätze oder die Holzlagerung besser zu koordinieren und regionale Handlungskonzepte auszuarbeiten. Auch die geringe Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichts von 40 auf 41,8 t für Rundholz-LKW war im vergangenen Jahr ein Ergebnis des Zehnpunkteplans.