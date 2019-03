Baumärkte in Österreich und Schweiz haben 2018 zugelegt

Der Baumarkthandel in Österreich hat laut den von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) ermittelten und am vergangenen Freitag von dem Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) vorgestellten Zahlen im Geschäftsjahr 2018 einen Gesamtbruttoumsatz in Höhe von 2,56 Mrd € erwirtschaftet. Dies entspricht einer Steigerung von 1,4 %. Auf bereinigte Verkaufsfläche hat die Branche ein Wachstum in Höhe von 1,3 % erreicht. Die Prognose wurde damit verfehlt. Im vergangenen Frühjahr hatte der BHB für den österreichischen Markt einen Umsatzanstieg um 2,0 % in Aussicht gestellt. In seiner aktuellen Prognose für das Geschäftsjahr 2019 erwartet der Verband ein Umsatzwachstum von 1,4 % bzw. auf bereinigter Verkaufsfläche von 1,2 %.



Für die Schweizer Bau- und Heimwerkermärkte hat die Gfk einen Gesamtbruttoumsatz in Höhe von 3,36 Mrd sfr ermittelt. Das Vorjahr wurde damit um 1,9 % übertroffen. Flächenbereinigt hat sich der Umsatz um 1,2 % erhöht. Hier hat sich das Geschäft besser als erwartet entwickelt. Prognostiziert hatte der BHB einen Anstieg um 1,0 %. Für 2019 wird ein Wachstum in Höhe von 1,4 % bzw. 1,1 % bei flächenbereinigter Betrachtung in Aussicht gestellt.