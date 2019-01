WCLIB geht in Pacific Lumber Inspection Bureau auf

Das US-amerikanische Pacific Lumber Inspection Bureau (PLIB) und West Coast Lumber Inspection Bureau (WCLIB) haben ihre Dienstleistungs- und Zertifizierungsaktivitäten mit Wirkung zum 1. Januar zusammengefasst. Laut einer von PLIB am 24. Januar veröffentlichten Mitteilung werden alle von der WCLIB bislang angebotenen Marken und Dienstleistungen unter dem Dach der PLIB fortgeführt. Dazu gehören auch die Zertifizierungsdienste für Leimholz des American Institute of Timber Construction (AITC), die die WCLIB im Januar 2013 übernommen hatte.



Die zusammengelegten Aktivitäten der beiden Zertifizierungs- und Prüfstellen wird PLIB-President Jeff Fantozzi leiten. Der langjährige WCLIB-Exekutiv-Vizepräsident Don DeVisser wird in den Ruhestand gehen.



PLIB wurde 1903 gegründet und gilt als die älteste Zertifizierungs- und Prüfungstelle der USA für Schnittholz. Die WCLIB wurde ursprünglich 1911 gegründet. Die nun zusammengefassten Aktivitäten der beiden Unternehmen repräsentiert ein jährliches Nadelschnittholzvolumen von über 6 Mrd bdft.