Schneebruch könnte Borkenkäfer-Problematik verschärfen

In den vergangenen Tagen haben Landesforstbetriebe in Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen und Sachsen Warnungen vor einer hohen Schneebruchgefahr herausgegeben. Durch die starken Schneefälle und durch Eisanhang ist esin den ersten Januarwochen vor allem in den Mittelgebirgsregionen zu größeren Bruchschäden gekommen, deren Ausmaß aufgrund einer nach wie vor stark eingeschränkten Befahrbarkeit der Waldwege derzeit aber noch nicht erhoben werden kann.



Ungeachtet der absoluten Schadholzmenge könnten die Bruchschäden zu einer weiteren Verschärfung der regional ohnehin angespannten Borkenkäfersituation führen. Durch Gipfelbrüche in Nadelholzbeständen wird für Borkenkäfer zusätzliches bruttaugliches Material zur Verfügung gestellt, das aufgrund des häufig zerstreuten Schadholzanfalls vielfach nicht bis zum ersten Borkenkäfer-Schwärmflug 2019 aufgearbeitet sein wird.