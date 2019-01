Sägewerkskongress 2019 im Zeichen des Klimawandels

Der Rohstoffgipfel und Sägewerkskongress 2019 am 14. und 15. März in Berlin steht unter dem Motto „Holz im Klimawandel“. Im Rahmen des Rohstoffgipfels am ersten Tag werden schwerpunktmäßig Fragestellungen um die Themen Wald und Rohstoffversorgung im Klimawandel sowie das Krisenmanagement des Clusters Forst und Holz in Zeiten von Kalamitäten beleuchtet. Die Keynote „Wetter im Klimawandel – Was künftig auf den Wald zukommen wird“ kommt vom Leiter der Wetterredaktion des ZDF Dr. Gunther Tiersch.



Am zweiten Tag beschäftigt sich der Sägewerkskongress mit den Auswirkungen des Klimawandels in Zusammenhang mit der Rohstoffverfügbarkeit und -qualität, Veränderungen der Materialströme und Verwertungsmöglichkeiten bis hin zu Herstellungsprozessen und Produkten. Unter der Überschrift „Nur CO2-Speicher – oder mehr?“ sollen Beispiele aufgezeigt werden, was Holz noch alles für eine nachhaltige Zukunft leisten kann. Ein weiterer Themenblock ist dem Mitarbeiternachwuchs gewidmet. Der Klimawandel in der Arbeitswelt, mögliche Schnittstellen zwischen dem IT-affinen Nachwuchs und Unternehmen und die sich daraus ergebenden Herausforderungen für die Betrieb werden beleuchtet. Die Keynote kommt hier von Ali Mahlodji, EU-Jugendbotschafter und Co-Gründer von Whattchado.com.



Anmeldung ausschließlich online auf Sägewerkskongress 2019