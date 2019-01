Sachsenforst warnt vor Anstieg des Borkenkäferbefalls

Die in den Wäldern Sachsens Anfang des Jahres aufgetretenen, rund 200.000 fm Schneebruchschäden könnten die ohnehin bereits angespannte Forstschutzsituation noch einmal verschärfen. Um eine weitere Ausbreitung der Borkenkäfer insbesondere in den Fichtenbeständen zu verhindern, müssen die jüngste Schäden sowie bereits befallene oder geschwächte Bäume ausfindig gemacht und vor dem Frühjahr aus dem Wald entfernt werden. Utz Hempfling, derzeit kommissarischer Geschäftsführer des Landesbetriebs Sachsenforst, äußerte die Befürchtung, dass die Schäden durch Borkenkäfer noch erheblich ansteigen, sollte es erneut zu hohen Temperaturen und lang anhaltender Trockenheit im kommenden Frühjahr und Sommer kommen. Laut Hempfling droht in Sachsen ein Absterben ganzer Waldbestände und damit auch der Verlust wesentlicher Waldfunktionen in den betroffenen Regionen.



Bereits im vergangenen Jahr ist es in Sachsen durch Stürme und Dürre zu erheblichen Waldschädengekommen. Laut einer Anfang Dezember veröffentlichten, vorläufigen Bilanz waren im vergangenen Jahr rund 2,6 Mio m³ Sturmholz und 511.000 m³ Trockenschäden angefallen, bis Mai 2019 wird noch zusätzlich mit etwa 1 Mio m³ Käferholz gerechnet.