Rheinland-Pfalz: Bislang rund 580.000 fm Käferholz

Im Jahr 2018 wurden im Gesamtwald von Rheinland-Pfalz rund 580.000 fm Käferholz erfasst, rund viermal so viel wie im Jahr zuvor. Hauptschädling war der Buchdrucker an Fichte, enthalten sind aber auch ZN-Anfälle durch Insektenbefall an Weißtanne, Kiefer und Lärche. Laut einer Mitteilung der Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg „Abteilung Waldschutz“ steigt dieser Wert erfahrungsgemäß noch an, da weiterhin Käferholz aufgearbeitet und nachträglich auf das Forstwirtschaftsjahr 2018 verbucht wird.



Aus Sicht der FVA wird die Forstschutzsituation im gesamten zentraleuropäischen Raum als brisant eingestuft. Es ist laut FVA davon auszugehen, dass die aktuelle Borkenkäferkalamität auch in den folgenden zwei bis drei Jahren, gegebenenfalls auch länger, anhalten wird.