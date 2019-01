Rehau-Kantensymposium findet in Schopfloch statt

Das von dem Kantenhersteller Rehau in jährlichem Wechsel bei der Homag Group und bei IMA durchgeführte Kantensymposium findet in diesem Jahr wieder in Schopfloch statt. Veranstaltungstermin ist der 15. März. Das inzwischen 28. Kantensymposium beginnt im Homag-Technikum, in dem an verschiedenen Maschinenstationen Weiterentwicklungen im Bereich Kantentechnologie gezeigt werden. Diese Themen werden im anschließenden Vortragsprogramm präzisiert. Neben Rehau und Homag beteiligen sich wie in den vergangenen Jahren noch weitere Unternehmen an diesen Vorträgen.