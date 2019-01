Prinzhorn kauft weiteren Forstbetrieb von Rothschild

Die Prinzhorn Holding hat der Familie Rothschild in Niederösterreich weitere 7.000 ha Wald abgekauft. Verkäufer soll nach übereinstimmenden Medienberichten, die allerdings alle auf eine Meldung von Bloomberg Bezug nehmen, die Rothschild-Erbin Bettina Burr sein. Bei dem ersten Kauf, der am 1. Februar 2018 abgeschlossen wurde und rund 5.400 ha Wald mit einem Vorrat von 1,5 Mio Vfm und einen jährlichen Hiebssatz von 30.000 fm umfasste, waren die Rothschild-Nachkommen Geoffrey R. Hoguet und Nancy Clarice Tilgham die Verkäufer. Mit dem zweiten Kauf sind nun alle von Rothschild-Nachkommen in Österreich gehaltenen Waldflächen in den Besitz der Prinzhorn Holding übergegangen.