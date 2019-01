Polizei findet nach Harvesterbrand ein Bekennerschreiben

Nach dem Brand eines Harvesters am 19. Dezember in Eichlinghofen geht die Polizei Dortmund von Brandstiftung aus. Am Brandort wurde ein Bekennerschreiben gefunden, in dem der oder die Täter ihren Protest über die Holzerntemaßnahme zum Ausdruck gebracht haben. Ein technischer Defekt als Brandursache wird dementsprechend ausgeschlossen. Der Sachschaden an der Forstmaschine wird auf 500.000 € geschätzt. Von der Polizei wurde am 20. Dezember ein Zeugenaufruf veröffentlicht.