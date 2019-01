Österreichs Waldfläche hat sich um 30.000 ha vergrößert

Die Waldfläche in Österreich hat sich innerhalb von zehn Jahren bis 2018 um rund 30.000 ha auf 4,02 Mio ha vergrößert. Dies geht aus der vom Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) über einen Zeitraum von sechs Jahren erstellen Waldinventur hervor, deren Ergebnisse heute vom zuständigen Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus in Wien vorgestellt wurden.



Allerdings zeigen die Erhebungen auch, dass die mit Fichte bestockten Flächen von 1,709 Mio ha um rund 63.000 ha oder fast 4 % auf 1,646 Mio ha zurückgegangen sind. Auch bei Kiefer ergibt sich ein Rückgang von 152.000 ha auf 138.000 ha. Die Waldfläche mit Buche hat sich dagegen von 336.000 ha auf 342.000 ha leicht erhöht. Die mit Eiche bestockten Flächen sind mit 68.765 ha gegenüber 2008 nahezu unverändert geblieben. Der stärkste Flächenzuwachs war nach Angaben des BFW in den Kategorien „Sonstiges Nadelholz“ und besonders „Sonstiges Laubholz“, zu der unter anderem Esche und Ahorn zählen, feststellbar.



Der Vorrat ist über alle Holzarten von 1,135 Mrd Vfm auf 1,173 Mrd Vfm gestiegen.