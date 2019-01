Oberösterreich rechnet mit 200.000 fm durch Schneebruch

Nach Berichten über nennenswerte Schneebruchschäden vergangene Woche wurden am Freitag die Schätzungen konkretisiert. Auf einer Pressekonferenz des Landes Oberösterreich mit Vertretern der Landesforstdirektion und Forstsachverständigen wurde nach Abschluss der ersten Erhebungen von 200.000 fm Schadholz ausgegangen. In Höhenlagen zwischen 500 und 800 m ü. NN in den südlichen Bereichen Oberösterreichs und höher gelegenen Bereichen des Mühlviertels ist es überwiegend in mittelalten Beständen zu Einzelbrüchen, und -würfen sowie in älteren Beständen zu Kronenschäden gekommen. Besonders betroffen sind Waldränder und dicht stehende Bestände. Da oberösterreichische Waldbesitzer ohnehin im vergangenen Jahr mit rund 1 Mio fm Käferholz und rund 250.000 fm Sturmholz stark von Kalamitäten betroffen waren, stellt das Land Oberösterreich Mittel aus dem Katastrophenfonds bereits. Für die Aufarbeitung der Schäden können Forstbetrieb auch Anträge auf Förderungen stellen.



Auf der Pressekonferenz wurden Waldbesitzer aufgefordert, sobald es die Schneelage zulässt, mit der Aufarbeitung zu beginnen. Die abgebrochenen Fichten und Kronenteile stellen für die nach dem heißen Sommer und Herbst ohnehin hohe Ausgangspopulation von Borkenkäfern einen idealen Brutraum dar und sollten deshalb rasch entfernt werden.