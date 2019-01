Niedersachsen: Sturmholzmenge ist doch deutlich höher

Fast genau ein Jahr nach Sturm „Friedrike“ haben die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) in einer vorläufigen Jahresbilanz 2018 die Sturmholzmenge auf jetzt 3,2 Mio fm erhöht, rund 1 Mio fm bzw. 45 % mehr als noch in einer ersten Zwischenbilanz im Juli 2018 prognostiziert worden war. Rund 1,6 Mio fm sind dabei auf den Staats- und weitere 1,6 Mio fm auf den Privat- und Kommunalwald insbesondere im Süden Niedersachsens entfallen.



Neben der Unsicherheit bei der Erhebung der Schadensmengen im Privatwald sorgte auch die seit August schwerpunktmäßig erfolgte Aufarbeitung der zahlreichen Einzel- und Nesterwürfe dafür, dass sich die Sturmholzmenge insgesamt erhöht hat. Laut NLF wurden insgesamt 70.000 fm Sturmholz in Nass- und weitere 52.000 fm in Folienlager verbracht.



Abseits der Sturmschäden ist es allein im Staatswald im vergangenen Jahr zu einem Anfall von rund 700.000 fm Schadholz durch Borkenkäfer- und Trockenschäden gekommen. Bereits auf einer Zwischenbilanz Anfang Oktober hatte NLF-Präsident Dr. Klaus Merker den im Landeswald durch Friederike sowie durch Trockenheit und Borkenkäferbefall entstandenen Schaden auf rund 130 Mio € beziffert. Der im Zuge der Aufarbeitung entstandene Schaden durch Nutzung hiebsunreifer Bestände durch Sturmwürfe und Käferbefall summiert sich zu diesem Zeitpunkt auf zusammen rund 29,5 Mio €, die Mindereinnahmen durch sinkende Rundholzpreise setzt die NLF mit etwa 12 Mio € an. Den größten Anteil an der vorläufigen Gesamtschadenssumme nimmt mit 65,0 Mio € der kalkulierte Zuwachsverlust ein.