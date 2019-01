Maschinenmesse Tekhnodrev wird in TSEH umbenannt

Die bis 2018 jährlich im ExpoForum Convention and Exhibition Centre in St. Petersburg durchgeführte Holzbearbeitungsmaschinenmesse Tekhnodrev wird in TSEH umbenannt und in diesem Jahr am 15. und 16. Oktober auf dem Messegelände Artplay durchgeführt.



2018 wurde die Tekhnodrev, die 1997 gegründet worden war, im März veranstaltet, nachdem in den Jahren zuvor der Termin im Oktober gelegen hatte. Neben der Festlegung auf den Oktober-Termin hat der Messeveranstalter Restec Exhibition Company, St. Petersburg, die Messe von bisher drei auf zwei Tage verkürzt. Die TSEH wird in die Bereiche „Sägewerkstechnik“, „Holzbearbeitung“, „Möbelproduktion“ und „Holzenergie“ untergliedert.



Neben der TSEH organisiert Restec unter anderem die vom 23. bis 25. Mai 2019 in Khabarovsk stattfindende Tekhnodrev Far East.