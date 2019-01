LP: Haughie wird Nachfolger von Interims-CFO Kinney

Der US-amerikanische OSB-Hersteller Louisiana-Pacific hat Alan Haughie zum Executive Vice President und CFO berufen. Laut einer heute veröffentlichten Mitteilung wird er mit sofortiger Wirkung Nachfolger von Mike Kinney, der den Finanzbereich seit Mitte Juli 2018 interimistisch geleitet hatte und sich in Zukunft wieder auf seine ursprünglichen Aufgaben als Director of Investor Relations und Treasurer konzentrieren wird. Kinney wiederum hatte die Position von Sallie Bailey übernommen, die von Dezember 2011 bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand CFO von Louisiana-Pacific war.



Haughie hat von September 2013 bis März 2017 für ServiceMaster, einem Anbieter von Dienstleistungen für Privat- und Gewerbeimmobilien in den Bereichen Schädlingsbekämpfung, Gebäudereinigung und Sanierung, gearbeitet. Als Senior Vice President (SVP) und CFO war er laut Louisiana-Pacific an dem im Juni 2014 abgeschlossenen Initial Public Offering (IPO) sowie an der Refinanzierung von Verbindlichkeiten in Höhe von 2,4 Mrd US$ beteiligt. Zu ServiceMaster kam er von Federal-Mogul. Für den weltweit tätigen Automobilzulieferer war er seit 1994 in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt ebenfalls als SVP und CFO.