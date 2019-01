Logset hat Umsatz 2018 um fast 30 % gesteigert

Der finnische Forstmaschinenhersteller Logset hat 2018 den Umsatz um fast 30 % auf 40,1 Mio € steigern können. Damit hat der Umsatz des Herstellers von Harvestern, Harvesterköpfen und Forwardern das zweite Jahr in Folge einen neuen Höchststand erreicht. Nach einem Einbruch 2012 konnte der Umsatz in den darauf folgenden Jahren wieder kontinuierlich gesteigert werden. Den bis 2017 höchsten Umsatz hatte Logset dann 2011 mit 30,7 Mio € verzeichnet.



Neben dem Umsatz hat scih im vergangenen Geschäftsjahr auch das Betriebsergebnis deutlich auf 1,67 Mio € verbessert. Der Wert nähert sich damit weiter dem Höchststand der vergangenen Jahre von 2,05 Mio € an.



Den Auftragsbestand zum Stichtag 31. Dezember gibt Logset mit 19,8 Mio € an, der Wert liegt damit deutlich über dem Vorjahreesniveau von 7,3 Mio €.