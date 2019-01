Knauf wird USG-Management nach Closing neu ordnen

Der deutsche Baustoffhersteller Knauf will nach Abschluss der Übernahme des US-amerikanischen Baustoffkonzerns USG ein neues Managementteam einsetzen. Vorbehaltlich der nötigen behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen soll das Closing noch im laufenden Quartal erfolgen. Bis dahin bleibt das bisherige USG-Management unter Leitung von President and CEO Jennifer Scanlon im Amt. Ihr Nachfolger soll Christopher Griffin werden, der im April 2016 zum CEO von Knauf Insulation North America berufen wurde. Zuvor war er nach Angaben von Knauf insgesamt 18 Jahre in verschiedenen leitenden Positionen für USG tätig, zuletzt von September 2013 bis August 2015 als Chief Financial Officer.



Laut der am 22. Januar veröffentlichten Mitteilung hat Knauf zudem folgende Personen in das zukünftige Managementteam von USG berufen, die alle jeweils an Griffin berichten werden: Joseph Holmes (Senior Vice President (SVP) und President, Gypsum Division), Christopher Macey (SVP und President, Ceilings Division), Steven Bjorklund (SVP und President, Performance Materials Division), John Reale (SVP und Chief Customer Officer), Diane Earll (SVP und Chief Human Resources Officer), Mary Martin (SVP und General Counsel), Dr. Srinivas Veeramasuneni (SVP und Chief Technology Officer), Alexander Dadakis (Vice President (VP) Strategy and Transition). Zudem soll mit Abschluss der Transaktion Stephanie Holdt, aktuell VP Corporate Controlling bei Knauf, die Position des SVP und Chief Financial Officer bei USG übernehmen.