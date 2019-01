Inwido bestellt Hjalmarsson zum neuen CEO und President

Der Board of Directors des schwedische Fenster- und Türenkonzerns Inwido hat Henrik Hjalmarsson mit sofortiger Wirkung zum neuen CEO und President bestellt. Er tritt die Nachfolge des Anfang Dezember verstorbenen Håkan Jeppsson an.



Hjalmarsson ist seit September 2017 im Unternehmen und war bislang als Senior Vice President für den Geschäftsbereich „Sweden-Norway“ verantwortlich. In Zusammenhang mit der zum Jahreswechsel erfolgten Umstellung von bislang vier auf jetzt zwei Geschäftsbereiche hat Hjalmarsson die Leitung des neuen Bereichs „Inwido North“ übernommen, die er auch in seiner neuen Funktion als CEO weiterhin behält.



Nach dem plötzlichen Tod von Jeppsson hatte der Board of Directors im Dezember zunächst die kommissarische Leitung des Unternehmens an CFO Peter Welin übertragen. Parallel zur Ernennung von Hjalmarsson wurde Welin zum stellvertretenden CEO ernannt; seine Aufgaben als CFO wird er weiterhin wahrnehmen.