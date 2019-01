Hilmer und Lippman sind bei HIT ausgeschieden

Rund ein halbes Jahr nach der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Holzindustrie Torgau (HIT) durch die Fondsgesellschaft European Special Situations Venture Partners IV (ESSVP IV) L.P mit Sitz in St. Peter Port/Guernsey wurden die beiden Firmengründer Karlheinz Lippmann und Günther Hilmer gestern offiziell verabschiedet. Die Übernahme durch den von der Orlando Management aufgelegten Investmentfonds konnte nach Angaben von HIT-Geschäftsführer Christian Pospiech damit vollständig abgeschlossen werden.



Zu Jahresbeginn wurden von HIT auch zwei Führungspositionen neu besetzt. Als neuer Werksleiter und Prokurist ist Martin Henne in das Unternehmen eingetreten. Karsten Henneberg hat als Prokurist zum 1. Januar die Gesamtleitung Zentraler Holzeinkauf übernommen.