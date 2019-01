Hessen: Friederike hat 2,7 Mio fm Sturmholz verursacht

Laut einer heute veröffentlichten Bilanz zu den durch Sturm „Friederike“ am 18. Januar 2018 verursachten Schäden, wurden in Hessen insgesamt 2,7 Mio fm Sturmholz in den vom Landesbetrieb HessenForst betreuten Wäldern geworfen. Damit hat sich der Sturmholzanfall gegenüber den bisherigen Zahlen um weitere 700.000 fm erhöht. Nach Angaben von HessenForst wurden in den durch Friederike getroffenen Forstämtern in Nord- und Nordost-Hessen vor allem Nadelholzbestände geschädigt. Der Anteil von Laubhölzern am Gesamtschaden beläuft sich auf lediglich 10 %.



Aufgrund der auch in anderen Bundesländern angefallenen Schadholzmengen war der Frischholzeinschlag im Staatswald bereits kurz nach dem Windwurfereignis gestoppt und auch zeitnah mit der Einrichtung von Nasslagerplätzen begonnen worden. Damit konnten rund 6 % des Sturmholzes in Nasslager verbracht werden, weitere 70.000 fm liegen in Trockenlagern und 15.000 fm unter Folie.



Die meisten Windwurfflächen konnten inzwischen geräumt und das Sturmholz auch zu großen Teilen bereits abgefahren werden. Zur weiteren Marktentlastung hat HessenForst angekündigt, die reguläre Nadelholzernte auch in den kommenden Jahren nur eingeschränkt durchführen zu wollen.



Bei der Wiederbewaldung der Schadflächen wird nach Angaben des Leiters von HessenForst, Michael Gerst, primär auf Naturverjüngung gesetzt. Wo dies nicht möglich ist, sollen spätestens ab dem Herbst 2019 Forstkulturen angelegt werden.