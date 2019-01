FunderMax übernimmt norwegischen Kraftpapierhersteller

Der Holzwerkstoff- und Schichtstoffhersteller FunderMax will mit der im Januar abgeschlossenen Übernahme des norwegischen Kraftpapierherstellers Ranheim Paper & Board AS unter anderem seine Kernpapierversorgung absichern. Verkäufer ist die norwegische Investmentgesellschaft Pemco Holding AS.



FunderMax hatte das Übernahmevorhaben bereits am 30. November bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) zur Genehmigung angemeldet. Das in der Folge unter BWB/Z-4213 eingeleitete Prüfverfahren wurde Ende Dezember abgeschlossen; mit dem am 29. Dezember erfolgten Wegfall des Durchführungsverbotes wurde die Transaktion freigegeben.