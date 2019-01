Fechner hat Siempelkamp-Geschäftsführung abgegeben

Dr.-Ing. Hans Fechner ist zum Jahresende 2018 wie geplant aus der Geschäftsführung der G. Siempelkamp GmbH & Co. KG ausgeschieden. Neuer Sprecher ist Christoph Michel, der vom Siempelkamp-Beirat bereits zum 1. August 2018 neben Fechner und Elisabeth Bienbeck-Ketelhohn in die Geschäftsführung berufen worden war. Mit dem Rückzug von Fechner, der in Zukunft auf Beraterbasis fallweise für Siempelkamp tätig sein soll, wurde die Geschäftsführung wieder auf zwei Personen verkleinert.