Fast 4,1 Mio fm Kalamitätsholz in Nordrhein-Westfalen

Im vergangenen Jahr sind in Nordrhein-Westfalen landesweit 4.471.980 fm Kalamitätsholz angefallen. Laut einer Erhebung des Landesbetriebs Wald und Holz Nordrhein-Westfalen teilen sich die Schadholzmengen dabei in 2.114.000 fm Sturmholz und 1.957.980 fm Käferholz auf. Die höchsten Sturmholzmengen sind mit 647.000 fm im Berich des Regionalforstamts Hochstift angefallen, gefolgt von 260.000 fm im Regionalforstamt Ostwestfalen-Lippe und 228.600 fm in Soest-Sauerland. Beim Käferholz haben allein fünf Regionalforstämter Mengen über 200.000 fm gemeldet: Hochstift 246.000 fm, Bergisches Land 220.000 fm, Soest-Sauerland 215.900 fm und Siegen-Wittgenstein sowie Rhein-Sieg-Erft mit jeweils 205.000 fm. Einen durch Borkenkäfer verursachen Kalamitätsholzanfall von 150.000 bis 200.000 fm gab es in den Regionalforstämtern Ostwestfalen-Lippe mit 170.000 fm, Münsterland mit 160.000 fm und Märkisches Sauerland mit 152.000 fm.



Die rund 2,1 Mio fm Sturmholz, die größtenteils bei Orkan „Friederike“ am 18. Januar 2018 angefallen sind, teilen sich auf 1,222 Mio fm auf Staatswaldflächen, und vom Landesbetrieb betreute Kommunal- und Privatwälder sowie 892.000 fm auf nicht vom Landesforstbetrieb betreute Betriebe auf. Auf diesen Flächen kann der Sturmholzanfall dementsprechend vom Landesbetrieb auch nur geschätzt werden. Von den 1,222 Mio fm Sturmholz sind laut Landesbetrieb rund 186.000 fm noch nicht aufgearbeitet. Davon werden wiederum 69.000 fm als forstschutzrelevant eingestuft, da die Stämme noch nicht so stark ausgetrocknet sind, um einen Borkenkäferbefall zu verhindern. Darüber hinaus sind von den 1,222 Mio fm rund 146.000 fm zwar aufgearbeitet aber noch nicht verkauft, 52.000 fm wurden in Nass- und Trockenlager verbracht.