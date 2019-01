Eurobaustoff: Veränderungen im Category Management

Nach den personellen Veränderungen im Bereich „Einzelhandel" im Juli bzw. Dezember 2018 ist es bei der Baufachhandelskooperation Eurobaustoff Handels GmbH & Co. KG, Bad Nauheim, zum Jahresbeginn auch zu einer personellen Neuverteilung der Aufgaben im Category Management gekommen. Laut einer heute veröffentlichten Mitteilung ist Thorsten Heinzel, zuletzt Category Manager (CM) für den Bereich Technik, zum 1. Januar in die Vertriebsberatung Fachmärkte gewechselt. Heinzel soll sich in der Position vor allem um den Ausbau der Spezialisierungssortimente der Fachhändler kümmern. Benjamin Kring übernimmt die Aufgaben von Heinzel als CM Technik. Bis Ende letzten Jahres war er CM Deko, Kring ist zudem Stellvertreter des Einkaufsleiters Joachim Schock. Oliver Völlmar wird wiederum die Aufgaben von Kring im CM Deko übernehmen. Völlmar ist seit 2012 bei der Eurobaustoff, zuletzt als Produktmanager Holz. Mit Jürgen Bentz (CM Holz), Ralf Hahn (CM Garten) und Klaus Vellbinger (CM Sanitär) wird es in den übrigen CM-Bereichen zu keinen personellen Veränderungen kommen.