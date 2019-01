Doll verlagert Fertigung von Rundholz-LKW nach Sachsen

Doll Fahrzeugbau wird bis 2022 den Bau von Fahrzeugen für den Holztransport von Oppenau komplett an den Standort des Tochterunternehmens Doll Sachsen in Mildenau verlagern. Dort baut Doll bereits seit 2009 Kurzholz-Aufbauten und -Anhänger sowie nicht-gelenkte Sattelauflieger für den Transport von Rundholz. Derzeit zieht die Fertigung von hydraulisch gelenkten Selbstlenkern sowie Sattelauflieger für den Langholztransport von Oppenau nach Mildenau um. Im Zuge der Verlagerung werden in Mildenau auch neue Produktionsanlagen installiert und der Personalbestand aufgestockt.