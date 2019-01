Die in Liechtenstein ansässige Designwerk AG will 100 % der Anteile an dem ungarischen Polstermöbelhersteller Quatro Mobili übernehmen. Die Pläne wurden am 22. Januar beim Bundeskartellamt zur Prüfung angemeldet. Laut dem Eintrag sind insgesamt vier Gesellschaften von der Transaktion betroffen.