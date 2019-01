Confor und UKFPA haben ihre Aktivitäten zusammengelegt

Die britische Confederation of Forest Industries (Confor) und die UK Forest Products Association (UKFPA) haben mit Wirkung zum 1. Januar fusioniert. Nach Angaben von Confor-Chief Executive Stuart Goodall wurde der Fusionsvertrag am 21. Dezember unterzeichnet. Der neue Verband firmiert unter Confederation of Forest Industries (Confor) und hat seinen Sitz in Edinburgh; Athole McKillop als Confor-Chairman sowie Goodall als Chief Executive werden ebenfalls ihre Positionen behalten. Die zuvor bei UKFPA beschäftigten Mitarbeiter sind im Zuge der Fusion zu Confor gewechselt.