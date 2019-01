Broadview Holding hat Formica-Übernahme angemeldet

Die Broadview Holding hat die Mitte Dezember vertraglich vereinbarte Übernahme der Formica Group inzw-schen bei verschiedenen Wettbewerbsbehörden zur Genehmigung angemeldet. Das beim Bundeskartellamt am 8. Januar eingereichte Prüfverfahren läuft unter dem Aktenzeichen B1-25/19. Am 11. Januar folgte der Antrag bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde (BWB). Das dort unter BWB/Z-4272 laufende Verfahren hat die Übernahme der drei Formica-Holdingegesellschaften Formica Holdings USA Inc., Formica Holdco (UK) Ltd., und Formica (Asia) Ltd. durch die Broadview Holding zum Gegenstand.