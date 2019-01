Brandschaden in Schweizer Laubholzsägewerk

Gestern ist es in dem Schweizer Laubholzsägewerk Hanhartholz Sägewerk und Holzhandel in Diessenhofen/Kanton Thurgau im Bereich einer Trocknungsanlage zu einem Brandschaden gekommen. In einer ersten Schätzung geht die Kantonspolizei Thurgau von 200.000 sfr aus. Die Summe ergibt sich aus den Beschädigungen an der zur Trocknung von Hackschnitzeln genutzten Anlage sowie dem Gebäude, in dem sich die Trocknungsanlage befindet. Als Brandursache geht die Kantonspolizei derzeit von einem technischen Defekt aus.



Hanhartholz ist auf die Produktion von Laubschnittholz, darunter auch Eichen-Bauholzsortimenten ausgerichtet.