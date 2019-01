Boise Cascade hat Konzern-Management neu geordnet

Die US-amerikanische Boise Cascade hat Nate Jorgensen zum COO ernannt. Jorgensen war im Juni 2015 zu Boise Cascade gewechselt, wo er zuletzt Vertrieb und Marketing im Produktsegment Engineered Wood Products (EWP) geleitet hat. Zuvor hatte er ab 2011 als Vice President (VP) Distribution für Weyerhaeuser gearbeitet.



Laut einer gestern veröffentlichten Mitteilung hat zudem Mike Brown als Executive Vice President die Leitung des Geschäftsbereichs Wood Products übernommen. Seit seinem Einstieg bei Boise Cascade im Jahr 1999 war er verschiedenen Führungspositionen tätig. Zuletzt war er im November 2017 zum Senior Vice President (SVP) Operations ernannt worden. In seiner neuen Position wird Brown Nachfolger von Dan Hutchinson, der am 1. April in Ruhestand geht.



Bereits zum 1. März wird John Sahlberg, SVP Human Resources und General Counsel, nach 37 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand verabschiedet. Seine Aufgaben als SVP Human Resources übernimmt Erin Nuxoll. Sahlbergs Nachfolgerin als General Counsel ist Jill Twedt.