Binderholz liefert 3.200 m³ BSP für Bauprojekt in Berlin

Für das Wohnbauprojekt „Quartier Wir“ in Berlin Weißensee liefert die österreichische Bindeholz-Gruppe insgesamt 3.200 m³ Brettsperrholz (BSP) zu. Die von Binderholz hergestellten BBS-Deckenelemente werden in Sichtqualität geliefert. Das fünfstöckige Wohngebäude wird in Mischbauweise erstellt wird. Treppenhauskerne und Keller werden in Beton ausgeführt, Außenwände und Decken der Wohnbereiche werden aus Holzbauteilen gebaut.