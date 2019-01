BEZ soll in Eurobaustoff Österreich umfirmiert werden

Die Eurobaustoff-Kooperation wird die österreichische BEZ Baustoff-Einkaufs-Zentrale GmbH in Eurobaustoff Österreich GmbH umfirmieren. Nach der im vierten Quartal getroffenen Entscheidung wurden inzwischen auch die erforderlichen Änderungen im Firmenbuch beantragt.



Eurobaustoff ist seit dem zum Jahresende 2017 erfolgten Beitritt von 17 Gesellschaftern der früheren Kooperationen BauWelt Interbaustoff und Holz+Co Alleingesellschafter der BEZ. Die Kooperation hatte mit Wirkung zum 1. Januar 2018 die zuvor von BauWelt gehaltene 50 %-Beteiligung an der BEZ übernommen und hält seither alle Anteile. Mit diesen Anteilsveränderungen war der Eurobaustoff-Geschäftsführer Hartmut Möller zum Alleingeschäftsführer der BEZ ernannt worden. Zum 1. Oktober wurde der BEZ-Sitz aus dem 14. Wiener Bezirk in den MGC Office Park im 3. Bezirk verlagert.