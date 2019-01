Bei den ÖBf sind 920.000 fm Schadholz angefallen

Aufgrund von biotischen und abiotischen Einflüssen sind in den von den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf) bewirtschafteten Wäldern 2018 etwa 920.000 Efm Rundholz angefallen. Dies entspricht einem Anstieg um fast ein Drittel. 2017 hatten die ÖBf noch einen leichten Rückgang um 4 % auf rund 700.000 Efm verzeichnet. Der Kalamitätsholzanteil am Holzeinschlag hat sich damit im vergangenen Jahr von 47 % auf 66 % erhöht.



Ähnlich wie ein Jahr zuvor war der Staatsforstbetrieb auch 2018 wieder besonders von Sturmholz und nicht wie erwartet von Schäden durch Borkenkäfer betroffen. So ist der Käferholzanfall um 16 % auf rund 250.000 Efm und damit das zweite Jahr infolge gesunken. 2017 waren es mit rund 300.000 fm 25 % weniger als noch ein Jahr zuvor.