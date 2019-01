Bauvista-Gesellschafter EBM Winter baut dritte Filiale

Das Baumarktunternehmen EBM Winter will im kommenden Jahr eine neue Filiale in Heek im westlichen Münsterland eröffnen. Der rund 3.000 m² große Baufachmarkt wird auf dem ehemaligen Gelände des Kastenmöbelherstellers Hülsta errichtet. Hülsta hat das rund 8 ha große Werksareal Ende Februar 2017 an die Gemeinde verkauft, nachdem der Standort in den Jahren 2008 und 2009 schrittweise aufgegeben und die dort angesiedelte Produktion von Wohnmöbeln nach Ahaus-Ottenstein verlagert worden war.



Der Spatenstich für den neuen Markt, der über eine Verkaufsfläche von rund 1.100 m² verfügen soll, ist im Dezember erfolgt. Die Eröffnung soll nach derzeitigem Planungsstand im Sommer 2019 stattfinden. EBM Winter betreibt zurzeit zwei Baumärkte in Nordrhein-Westfalen. Die Filiale am Stammsitz Emsdetten gibt es seit 2009, die Niederlassung in Sendenhorst ist im Jahr 2012 hinzugekommen.



EBM Winter ist Gesellschafter in der Einkaufskooperation Bauvista. Vor dem im Mai 2017 vollzogenen Zusammenschluss der beiden Kooperationen EMV-Profi und der Baustoffring Förderungsgesellschaft zu Bauvista war EBM Winter Mitglied bei EMV-Profi.