Aurand wird kommissarischer ONF-Generaldirektor

Jean-Marie Aurand ist am 18. Januar von François de Rugy (Minister für ökologischen Umbau) und Didier Guillaume (Minister für Landwirtschaft) interimsweise zum Generaldirektor der französischen Staatsforstverwaltung ONF ernannt worden. Er soll der ONF so lange vorstehen, bis über ein reguläres Bewerbungsverfahren ein neuer Generaldirektor bestimmt wird.



Aurand folgt auf Christian Dubreuil, der am 17. Januar seinen Rücktritt erklärt hat. Laut einem Bericht der Internetzeitung www.capital.fr steht der Rücktritt in Zusammenhang mit wirtschaftlichen Problemen der ONF; demnach hat sich der operative Verlust 2018 gegenüber dem Vorjahr auf 20 Mio € mehr als verdoppelt.



Dubreuil war im Juli 2015 als Generaldirektor auf Olivier Soulères gefolgt, der im April 2015 den Posten des Generaldirektors interimsweise übernommen hatte. Der zuvor amtierende Generaldirektor Pascal Viné war als Geschäftsführer zur Vereinigung französischer Landwirtschaftsverbände Coop de France gewechselt.



Aurand hat der International Organisation of Vine and Wine (IOV) seit 2014 als Generaldirektor vorgestanden.