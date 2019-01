Armstrong Flooring hat Bingham als neuen CFO eingesetzt

Ronald Ford, CFO des US-amerikanischen Bodenbelagskonzerns Armstrong Flooring (AFI), ist am 4. Januar von dieser Position zurückgetreten, um eine neue Position außerhalb des Unternehmens anzutreten. Der Board of Directors von AFI hat inzwischen Douglas Bingham, bislang Vice President Treasury and Investor Relations, zu seinem Nachfolger ernannt. Bingham wird wie bislang Ford an CEO Donald Maier berichten.



Bingham war im Jahr 2007 zu der AFI-Vorgängergesellschaft Armstrong World Industries (AWI) gekommen. Von 2011 bis 2014 war er dort General Manager, Finance, Building Products Asia Pacific. Ab 2014 war er als Director, Treasury and Risk Management für AWI tätig. Nach der zum 1. April 2016 erfolgten Ausgliederung des Bodenbelagsgeschäfts war er bei der dadurch neugebildeten AFI zum Vice President Treasury and Investor Relations ernannt worden.