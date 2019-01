Active Energy plant Coal Switch-Anlage in North Carolina

Die an der Londoner Börse notierte Active Energy Group hat ihre Pläne zum Bau der ersten kommerziellen Coal Switch-Anlage konkretisiert. Laut einer am 11. Januar veröffentlichten Mitteilung wurde mit der Alamac Holdings ein Letter of Intend (LoI) zum Erwerb eines Industriegeländes in Lumberton/North Carolina unterzeichnet. Eine in diesem Zusammenhang begonnene Due Diligence-Prüfung soll bis zum 28. Februar abgeschlossen werden. Nach Angaben von Active Energy befindet sich auf dem 145 acres bzw. umgerechnet rund 58 ha großen Grundstück ein Produktionsgebäude mit einer Gesamtfläche von 415.000 sqft (umgerechnet rund 38.500 m²). Der Standort, der von Alamac American Knits bis Mitte 2017 zur Produktion von Textilien genutzt worden war, verfügt über zusätzliche Einrichtungen wie zum Beispiel eine Wasseraufbereitung sowie Labor- und Büroräume, die Active Energy beim geplanten Kauf ebenfalls erwerben will. Nach Angaben des Unternehmens können zudem die nach wie vor bestehenden Betriebsgenehmigungen auf den Käufer übertragen werden.



Unmittelbar nach Abschluss der geplanten Transaktion soll deshalb laut Active Energy die Ende 2017 in Salt Lake City/Utah in Betrieb genommene Pilotanlage mit einer Kapazität von 5 t/h bzw. 35.000 t/Jahr nach Lumberton verlagert und die kommerzielle Produktion von CoalSwitch-Pellets aufgenommen werden. Dabei handelt es sich um einen Brennstoff, der unter Einsatz verschiedenster zellulosehaltiger Biomasse hergestellt werden kann. Nach Angaben des Unternehmens sei durch den Einsatz von CoalSwitch-Pellets eine Substituierung von Kohle in bestehenden konventionellen Kraftwerken möglich, ohne dass dadurch Investitionen zur Anpassung der technischen Anlagen erforderlich würden.