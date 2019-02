WFP hat Übernahme von Columbia Vista abgeschlossen

Der kanadische Holz- und Forstkonzern Western Forest Products hat die Übernahme der Assets des US-Sägewerksunternehmens Columbia Vista Corp. sowie angeschlossener Unternehmen am 1. Februar 2019 abgeschlossen. Der Kaufpreis lag bei 30,5 Mio US$ zuzüglich Working Capital zum Stichtag der Übernahme.



Columbia Vista ist Produzent von Douglas Fir-Spezialprodukten für den japanischen und den US-amerikanischen Markt und betreibt in Vancouver nahe des Columbia Rivers zwei Standorte. Das Unternehmen beschäftigt rund 90 Mitarbeiter und produzierte 2017 insgesamt 60 Mio bdft Nadelschnittholz.