Weitere Umsatzsteigerung im deutschen Holzgewerbe

Der Umsatz des deutschen Holzgewerbes ist auch in den Monaten Oktober und November weiter angestiegen. Die vom HDH erstellte Monatsstatistik weist für Oktober ein zweistelliges Umsatzplus von 11,8 % auf 1,596 Mrd € aus. Inlandsgeschäft (+11,9 % auf 1,191 Mrd €) und Export (+11,6 % auf 405,6 Mio €) haben in ähnlichem Umfang zu dem Anstieg beigetragen. Im November hat der Auslandsumsatz um 0,2 % auf 394,9 Mio € nachgegeben. Mit dem besser laufenden Inlandsgeschäft (+3,7 % auf 1,192 Mrd €) konnte der Gesamtumsatz dennoch um 2,7 % auf 1,587 Mrd € gesteigert werden.



Kumuliert über die ersten elf Monate hat sich der Gesamtumsatz um 5,5 % auf 16,214 Mrd € erhöht. Der Inlandsumsatz ist mit einem Plus von 4,2 % auf 12,013 Mrd € nur halb so stark gestiegen wie der Export, der sich um 9,6 % auf 4,201 Mrd € erhöht hat.