Weitere Geschäftsführerin in Hettich-Vertriebsgesellschaft

Catherine Courcel verstärkt seit dem 1. Januar die Geschäftsführung der in Vlotho ansässigen Hettich Marketing und Vertriebs GmbH & Co. KG. In ihrer neuen Position verantwortet sie die Länder Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Korea, Großbritannien und Türkei. Zuvor war Courcel bereits als Regional Director rund fünfeinhalb Jahre für diese Märkte verantwortlich. In die Hettich-Unternehmensgruppe eingetreten war Courcel 2001. Bis zu ihrem Wechsel an den Hauptsitz des Unternehmens in Kirchlengern im Oktober 2008 war sie Geschäftsführerin der Tochtergesellschaft Hettich France. In Kirchlengern war sie zunächst zwei Jahre als Group Process Manager tätig. Im Oktober 2010 wurde Courcel dann zum Director International Business ernannt.



Nach Angaben der Hettich-Unternehmensgruppe ist mit der Ernennung von Courcel zur weiteren Geschäftsführerin die Anfang 2017 erfolgte Bündelung der Marketing- und Vertriebsaktivitäten in Vlotho abgeschlossen. Neben Courcel gehören noch Bernd Große-Dunker, Uwe Kreidel und Philipp Rode der Geschäftsführung der Hettich Marketing und Vertriebs GmbH & Co. KG an. Kreidel hat zum Jahresende 2018 zusätzlich zu seinen bisherigen Verantwortungsbereichen auch noch die Zuständigkeit für die Geschäftsfelder Office Systeme und Weiße Ware übernommen. Diese Geschäftsfelder waren in der Hettich-Geschäftsführung zuvor von Peter Kuppen geleitet worden, der in Ruhestand gegangen ist.