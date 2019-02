Verdacht auf Brandstiftung bei I.B.H. hat sich erhärtet

Der Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung als Ursache für den Brand bei I.B.H. Sägewerke in Schleiden-Harperscheid hat sich im Verlauf der bisherigen Ermittlungen erhärtet. Von der Kriminalpolizei Euskirchen wurde deshalb am Freitag ein Fahndungsaufruf veröffentlicht. Dabei wird nach auffälligen Beobachtungen im Bereich des Sägewerks oder im Ortsteil Harperscheid in der Tatnacht gefragt.



I.B.H. Sägewerk und die Staatsanwaltschaft Aachen haben eine Belohnung von 10.000 € für Hinweise auf den möglichen Brandstifter ausgesetzt. Von der Staatsanwaltschaft war bereits im Dezember nach Bränden im Gymnasium von Schleiden eine Belohnung von 2.000 € auf Hinweise auf den oder die Brandstifter ausgelobt worden. Darüber hinaus hat damals auch eine Versicherung 3.000 € für sachdienliche Hinweise auf den Brandstifter ausgesetzt.



Bei dem Brand war in dem Sägewerk ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstanden. Durch das Feuer wurden ein Produktionsgebäude und die darin befindliche Starkholzlinie des Sägewerks stark beschädigt. Besonders betroffen waren die Bandsäge vom Typ VB 16 und der dazugehörige Spannwagen der Schulte Sägewerktechnik; bei der daran anschließenden Spanerlinie von Linck Holzverarbeitungstechnik haben die Flammen Elektroleitungen und Steuerungseinrichtungen in Mitleidenschaft gezogen. Darüber hinaus sind auch an Schnittholzsortier- und -stapelanlagen voraussichtliche umfangreiche Reparaturarbeiten notwendig.