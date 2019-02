Vattenfall baut 15-geschossiges Holzhybrid-Gebäude

Der Energiekonzern Vattenfall baut in der HafenCity in Hamburg ein neues Bürogebäude in modularer Holzhybridbauweise. Die Entscheidung zum Bau des 15-geschossigen Gebäudes für 1.200 Mitarbeiter wurde von Vattenfall gestern mitgeteilt.



Bei der Planung arbeitet Vattenfall mit dem Projekt- und Technologieentwickler EDGE Technologies zusammen. Dabei wird EDGE Technologies auch als Bauherr auftreten. Nach der Fertigstellung voraussichtlich im vierten Quartal 2022 wird Vattenfall mit rund 17.500 m² den größten Teil der dann zur Verfügung stehenden Nutzfläche von 21.800 m² anmieten.