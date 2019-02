Übertragende Sanierung bei Pazen Fenster+Technik

Der insolvente Fensterhersteller Pazen Fenster + Technik wurde vom Insolvenzverwalter Ingo Grünewald am 11. Februar an die ENERsign GmbH verkauft. Der Asset Deal erfolgte im Rahmen einer übertragenden Sanierung. Am Amtsgericht Wittlich wurde am 1. Februar das Insolvenzverfahren eröffnet, den Antrag hatte der Fensterhersteller am 3. Dezember gestellt. Der Geschäftsbetrieb war seitdem von Grünewald mit der Geschäftsleitung von Pazen weitergeführt worden. Als Ursache für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nennt der Insolvenzverwalter in einer Mitteilung die Insolvenz von zwei Zulieferbetrieben.