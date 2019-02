Steed hat Posten des CFO bei AHF Products übernommen

Bei dem neu gegründeten US-Parketthersteller AHF Products mit Sitz in Lancaster/Pennsylvania wurde Jeff Steed zum Chief Financial Officer (CFO) bestellt. Er hat den Posten Mitte Februar angetreten und berichtet direkt an CEO Brian Carson.



Steed hat in der Vergangenheit unter anderem für die US-Konzerne International Paper und Weyerhaeuser gearbeitet. Seine letzte Anstellung hatte er bei dem Laubschnittholzproduzenten Northwest Hardwoods, wo er zwischen August 2011 und Februar 2018 als CFO und Vice President Finance & Planning tätig gewesen ist.



AHF Products ist aus der Ende 2018 abgeschlossenen Übernahme der Holzfußbodenaktivitäten des US-Bodenbelagskonzerns Armstrong durch die Private Equity-Gesellschaft American Industrial Partners (AIP) hervorgegangen.