Schattdecor eröffnet drei neue Showrooms in Asien

Mit der Eröffnung von drei neuen Showrooms in Malaysia, China und Indien hat die Schattdecor-Gruppe im Verlauf der letzten Monate ihre Präsenz auf den asiatischen Märkten weiter ausgebaut. Bereits im Mai 2018 wurde der Showroom in Petaling Jaya/Malaysia eröffnet. Zum 1. Januar folgte der Showroom im südchinesischen Guangzhou. In Indien wurde der neue Showroom bei der Schattdecor-Vertretung Shah International in Mumbai eingerichtet.