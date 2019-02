Produktion im Maschinenbau ist nur um 2 % gestiegen

Eine starke Abschwächung im November und Dezember hat dazu geführt, dass die Produktion im deutschen Maschinen- und Anlagenbau im Gesamtjahr 2018 deutlich unter der Prognose des VDMA bleiben wird. Ursprünglich war der Branchenverband von einer Produktionssteigerung von 5 % ausgegangen.



Für die ersten zehn Monate hatte das Statistische Bundesamt noch eine Produktionssteigerung von 3,7 % ausgewiesen. Die letzten beiden Monate sind allerdings deutlich unter den Vorjahreswerten geblieben; im Dezember ist die Produktion laut den VDMA-Zahlen sogar um 8 % zurückgegangen. Dieser Rückgang ist zum einen auf die zunehmende Unsicherheit über die weitere konjunkturelle Entwicklung zurückzuführen; zum anderen hatten die Maschinen- und Anlagenhersteller aber auch unter Material-, Personal- und Kapazitätsengpässen zu kämpfen.



Durch diese Engpässe ist die durchschnittliche Auftragsreichweite laut VDMA im November auf 8,6 Produktionsmonate gestiegen, so dass auch Aufträge in das Jahr 2019 verschoben werden mussten. Vor diesem Hintergrund hält der VDMA an der im September für 2019 abgegebenen Produktionsprognose von +2 % fest, obwohl sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen verschlechtert haben.